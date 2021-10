Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : va investir 500 M$ dans une installation en Afrique information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 11:04









(CercleFinance.com) - La société Moderna a fait savoir aujourd'hui qu'elle projetait de construire une installation de pointe en Afrique afin d'y produire chaque année jusqu'à 500M de doses de son vaccin à ARNm contre le Covid. Le laboratoire prévoit d'investir jusqu'à 500 millions de dollars dans cette nouvelle installation qui, outre la fabrication de substances médicamenteuses, disposera de capacité de remplissage et de packaging. Moderna prévoit d'ailleurs de lancer prochainement un processus de sélection du pays et du site. ' Nous prévoyons de fabriquer notre vaccin Covid ainsi que des produits supplémentaires de notre portefeuille de vaccins à ARNm dans cette installation ', a ajouté Stéphane Bancel, directeur général du laboratoire. Le pipeline de Moderna s'articule actuellement autour d'une vingtaine de candidats vaccins, entre vaccins prophylactiques, vaccins ciblant les virus respiratoires, les virus latents et les menaces pour la santé publique mondiale.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -8.94%