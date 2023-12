Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: va évaluer l'ARNm dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 16:19









(CercleFinance.com) - Merck et Moderna ont annoncé lundi le lancement de leur essai clinique de phase III visant à évaluer la combinaison d'une immunothérapie et d'une technologie d'ARN messager (ARNm) dans le traitement du cancer du poumon.



Les deux partenaires précisent que l'étude prévoit d'associer Keytruda, l'anticorps vedette de Merck, au vaccin V940 (mRNA-4157) de Moderna, censé apprendre au système immunitaire des patients à identifier et à détruire les cellules cancéreuses.



L'essai - baptisé 'INTerpath-002' - doit porter sur 1089 patients atteints d'un cancer non à petites cellules de stades II, IIIA ou IIIB ayant précédemment subi une opération.



Merck et Moderna souligne que le recrutement a d'ores et déjà démarré en Australie, avant d'être lancé sur 38 différents sites dans 13 autres pays.



A la suite de cette annoncé, Moderna gagne environ 1,2% sur le Nasdaq.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ +2.39%