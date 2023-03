Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: va construire une usine d'ARNm au Kenya information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 14:52









(CercleFinance.com) - Moderna annonce avoir finalisé un accord avec le gouvernement kenyan afin d'établir une usine de fabrication d'ARNm au Kenya.

Il s'agirait alors de la première usine de fabrication d'ARNm de la société sur le continent africain.



Il est ainsi prévu qu'en partenariat avec le gouvernement de la République du Kenya, Moderna construise une installation d'ARNm de pointe qui pourrait produire jusqu'à 500 millions de doses de vaccins chaque année.



La société s'attend à ce que la nouvelle installation permettre la fabrication de substances médicamenteuses et de produits médicamenteux pour le Kenya et le continent africain.



En outre, cette installation aura une capacité de pointe pour évoluer rapidement et répondre aux urgences de santé publique sur le continent et dans le monde, souligne le laboratoire.







