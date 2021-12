Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: une nouvelle commande de vaccins en Suisse information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 16:59









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé que le gouvernement fédéral suisse a exercé son option d'achat de sept millions de doses supplémentaires du vaccin de rappel de Moderna pour livraison au second semestre 2022.



Ces doses s'ajoutent aux sept millions de doses initiales de vaccin de rappel que la Confédération suisse a accepté d'acheter pour livraison en 2022 et portent l'engagement de commande de la Suisse à un total de 27,5 millions de doses.



' Nous sommes encouragés par les premières données montrant que le rappel Moderna COVID-19 actuellement autorisé peut renforcer les niveaux d'anticorps neutralisants contre la variante Omicron jusqu'à 37 fois plus élevés que les niveaux avant le rappel. Nous continuerons à apporter autant de mises à jour à notre vaccin COVID-19 que nécessaire pour contrôler la pandémie ' a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.





