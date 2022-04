Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: un vaccin Covid-19 pour les plus jeunes information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 16:07









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui avoir soumis une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (AUE) pour son vaccin COVID-19 (mRNA-1273) chez les enfants de 6 mois à moins de 2 ans et de 2 ans à moins de 6 ans auprès de la Food and Drug Administration américaine et que des demandes similaires sont en cours auprès des autorités réglementaires internationales.



'Nous sommes convaincus que le mRNA-1273 sera en mesure de protéger en toute sécurité ces enfants contre le SRAS-CoV-2, ce qui est très important dans notre lutte continue contre le COVID-19, et qu'il sera particulièrement bien accueilli par les parents et les soignants', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ -2.47%