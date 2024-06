Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: un traitement expérimental sélectionné par la FDA information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 11:47









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé que la FDA des États-Unis avait sélectionné son traitement expérimental mRNA-3705 pour le programme pilote START, qui vise à accélérer le développement de nouveaux traitements pour les maladies rares.



La sélection de mRNA-3705 pour le programme START permettra à Moderna de bénéficier de communications améliorées et accélérées avec la FDA, facilitant ainsi le développement clinique du traitement.



mRNA-3705 est un traitement en cours de développement pour l'acidémie méthylmalonique (AMM), une maladie métabolique rare et potentiellement mortelle causée par une déficience en enzyme MUT.



Actuellement, mRNA-3705 est évalué dans une étude de phase 1/2, appelée 'l'étude Landmark', pour tester la sécurité et la tolérabilité du traitement chez les patients âgés d'un an et plus.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.