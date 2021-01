Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : trois nouveaux programmes de vaccins grâce à l'ARNm Cercle Finance • 11/01/2021 à 16:28









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui l'extension de son portefeuille de vaccins innovants avec le développement de trois nouveaux programmes. Après le succès clinique de son vaccin contre la Covid-19 s'appuyant sur la technique de l'ARNmessager (ARNm), Moderna annonce travailler à plusieurs candidats vaccins s'appuyant sur la même technologie: à savoir des vaccins contre la grippe saisonnière, le VIH et le virus Nipah. Moderna a également annoncé une extension de son programme de vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS) aux personnes âgées. Par ailleurs, 'au-delà des vaccins, nous étendons notre travail de développement d'ARNm à un total de 24 programmes dans cinq domaines thérapeutiques', a indiqué Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +5.10%