Moderna: teste une dose de rappel spécifique pour Omicron

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui que avoir entamé les tests de sa dose de rappel candidate spécifique contre le variant Omicron, dans le cadre d'une étude de phase 2.



Par ailleurs, la laboratoire a annoncé des données positives concernant l'efficacité de sa dose de rappel actuelle contre Omicron.



' Nous sommes rassurés par la persistance des anticorps contre Omicron six mois après le rappel actuellement autorisé de 50 µg d'ARNm-1273. Néanmoins, compte tenu de la menace à long terme démontrée par l'évasion immunitaire d'Omicron, nous avançons notre candidat de rappel de vaccin variant spécifique d'Omicron', explique Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.





