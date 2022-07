Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: teste un vaccin à ARNm contre le virus Nipah information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 14:50









(CercleFinance.com) - Moderna a annonce avoir débuté un essai de phase 1 portant sur son candidat vaccin à ARNm contre le virus Nipah (NiV), développé en collaboration avec le Vaccine Research Center (VRC), une division du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).



Le 'Nipah' est un virus zoonotique, ce qui signifie qu'il peut se propager entre les animaux et les humains. Depuis sa première identification en Malaisie en 1999, il s'est régulièrement propagé des animaux aux humains, avec des épidémies enregistrées presque chaque année dans certaines régions d'Asie.



Cet essai clinique ouvert de phase 1 à doses croissantes constitue la première étude de l'ARNm-1215 chez des adultes en bonne santé pour évaluer l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité d'un vaccin à ARNm NiV.



'Étant donné que le virus Nipah est un agent pathogène mortel pour lequel il existe actuellement pas de vaccin ni de traitement, Moderna est impatiente d'apporter son expertise en ARNm à ce partenariat dans l'espoir de stopper le potentiel pandémique du virus pour protéger la santé de nos citoyens du monde ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.





