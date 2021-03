Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : Takeda se mobilise pour importer le vaccin au Japon Cercle Finance • 05/03/2021 à 11:16









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui que son partenaire au Japon, Takeda Pharmaceutical Co, avait soumis une demande de nouveau médicament (NDA) au ministère japonais de la Santé et du Bien-Être (MHLW) afin de pouvoir importer et distribuer la candidat-vaccin candidat de Moderna contre la Covid-19 au Japon. 'La soumission de cette NDA est une étape importante dans le développement clinique de notre vaccin COVID-19 au Japon', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. Takeda mène actuellement une étude de phase 1/2 contrôlée par placebo afin d'évaluer la sécurité et l'immunogénicité de deux vaccinations administrées à 28 jours d'intervalle. Les participants seront suivis pendant 12 mois après la deuxième vaccination. Une fois disponibles, les résultats de l'étude de phase 1/2 seront soumis à l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA). Takeda et Moderna ont précédemment annoncé que Takeda importera et distribuera 50 millions de doses du candidat vaccin COVID-19 de Moderna à partir du premier semestre 2021, toujours en attente d'homologation au Japon.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +0.82%