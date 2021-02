Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : Taïwan et la Colombie commandent le vaccin Covid Cercle Finance • 10/02/2021 à 12:21









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui deux accords de fourniture pour son vaccin à ARNm contre la Covid-19, l'un avec le gouvernement de Taiwan (5 millions de doses) et l'autre avec la Colombie (10 millions de doses). Les accords prévoient un début des livraisons à la mi-2021. Moderna précise toutefois que son vaccin n'est 'actuellement pas approuvé pour une utilisation à Taiwan ou en Colombie' mais que le laboratoire 'travaillera avec les régulateurs pour obtenir les approbations nécessaires avant la distribution'.

