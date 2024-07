Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: subvention pour un vaccin contre la grippe information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 15:47









(CercleFinance.com) - Moderna annonce l'attribution d'une subvention publique de 176 millions de dollars de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), pour accélérer le développement de vaccins contre la grippe pandémique à base d'ARNm.



La subvention du projet soutiendra le développement avancé d'un vaccin prépandémique contre le virus de la grippe H5, mais comprend également des options supplémentaires pour préparer et accélérer une réponse aux futures menaces pour la santé publique.



En 2023, Moderna a lancé une étude de phase 1/2 pour un vaccin expérimental contre la grippe pandémique (ARNm-1018) chez des adultes en bonne santé, étude qui comprend des candidats vaccins contre les virus H5 et H7 de la grippe aviaire.





