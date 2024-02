Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: Stéphane Bancel reçoit les honneurs de la NAE information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 16:11









(CercleFinance.com) - Moderna fait savoir aujourd'hui que son directeur général, le français Stéphane Bancel, a été élu à la 'National Academy of Engineering (NAE'), accédant ainsi à l'une des plus hautes distinctions de réussite dans le domaine.



Le directeur est ainsi mis à l'honneur pour ses contributions au ' développement et la fabrication de produits pharmaceutiques, y compris le vaccin COVID-19 '.



Depuis son arrivée dans l'entreprise, soit en l'espace de treize années, Stéphane Bancel a conduit Moderna du statut de start-up à celui d'entreprise commerciale mondiale.



A ce jour, la société compte 45 programmes thérapeutiques et vaccinaux à base d'ARNm dans son pipeline, dont neuf sont à un stade avancé de développement. Le laboratoire est connu comme l'un des premiers à avoir développé l'un des plus efficaces vaccins contre la COVID-19.





