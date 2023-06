Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - Moderna s'adjuge 3% en début de séance sur le Nasdaq, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat', et ce malgré un objectif de cours abaissé de 221 à 191 dollars sur l'action de la société de biotechnologies.



'La Covid pourrait n'être qu'un début pour l'ARN messager à long terme', estime le broker, qui pense que le risque Covid est intégré dans le cours de Bourse, et voit 'du potentiel de hausse pour le pipeline sur les une à deux prochaines années'.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ +1.93%