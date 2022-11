Moderna: souligne les progrès de sa politique ESG information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 17:17

(CercleFinance.com) - Moderna a souligné aujourd'hui les progrès de sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) présentés lors de la première journée ESG de la société.



'En tant qu'entreprise, nous nous soucions profondément de nos patients, de nos employés, de l'environnement et de nos communautés. Nous reconnaissons que nous avons la possibilité de changer la médecine pour tous, et nous continuerons à faire de la responsabilité d'entreprise un élément essentiel de qui nous sommes et ce que nous faisons ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



'Maintenir notre concentration sur l'ESG est un élément clé de notre travail chez Moderna, et nous continuerons à nous engager, à écouter et à comprendre ce que nos parties prenantes attendent de nous en tant qu'entreprise durable et responsable et leader des médicaments à base d'ARNm.'



Pour rappel, Moderna a lancé son cadre de responsabilité sociale d'entreprise en 2018 et a publié son premier rapport ESG en juin 2022.



Le travail de la Société est centré sur cinq domaines prioritaires à savoir : Médicaments pour les patients, Culture et employés, Communauté, Environnement et Gouvernance et éthique.