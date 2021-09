Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : sollicite la FDA pour une dose de rappel Covid information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 10:58









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé avoir sollicité la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis afin qu'une évaluation de l'efficacité de la dose de rappel du son vaccin Covid soit réalisée. 'Notre demande est étayée par des données montrant que la dose de rappel déclenche de solides réponses en anticorps contre le variant Delta ', explique en substance Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. Le laboratoire assure qu'il continuera à générer des données et à les partager de manière transparente pour aider les gouvernements et les régulateurs à prendre des décisions. Moderna prévoit d'ailleurs de soumettre ses données à l'Agence européenne des médicaments (EMA) et à d'autres autorités de réglementation du monde entier dans les prochains jours.

