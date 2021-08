Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : sollicite la FDA pour son vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui avoir achevé le processus de soumission continue auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, dans le cadre de sa demande de licence de produits biologiques (BLA) pour son vaccin Covid, chez les plus de 18 ans. Le laboratoire demande par ailleurs l'obtention du statut d'examen prioritaire. Débutée en juin, ce processus marque une étape importante dans la lutte contre la pandémie mais constitue aussi une étape symbolique pour Moderna: il s'agit en effet de la première soumission BLA de l'histoire de l'entreprise, explique Stéphane Bancel, directeur général du laboratoire. Jusqu'à présent, le vaccin est disponible aux Etats-Unis pour les plus de 18 ans dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence accordée par la FDA en décembre 2020. Moderna précise par ailleurs avoir sollicité la FDA pour une utilisation d'urgence du vaccin aux Etats-Unis pour les adolescents de 12 ans et plus.

