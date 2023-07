Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: sollicite l'EMA pour son vaccin Covid mis à jour information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui qu'elle avait soumis une demande réglementaire à l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour son vaccin COVID-19 mis à jour codant la protéine de pointe de la sous-lignée XBB.1.5 du SARS-CoV-2.



'Nos tests cliniques préliminaires ont montré que notre vaccin COVID-19 mis à jour est efficace pour générer une réponse immunitaire contre les variantes XBB préoccupantes actuelles, et nous pensons qu'il jouera un rôle essentiel dans la protection contre les maladies graves et l'hospitalisation', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



'Nous sommes impatients de travailler avec l'EMA pour apporter notre vaccin mis à jour aux personnes à travers l'Union européenne', a-t-il ajouté.





