MODERNA signe un contrat de conditionnement de son vaccin avec Catalent

(AOF) - Moderna a signé un contrat avec la medtech américaine Catalent qui s'occupera du remplissage et du conditionnement de son candidat vaccin du Covid-19 si celui-ci s'avérait sûr et efficace. D'autres laboratoires engagés dans la chasse au vaccin concluent des accords de ce type afin approvisionner le plus rapidement possible le marché en cas de succès de leurs recherches.

