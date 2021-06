Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : signe un accord pour le vaccin avec le Botswana Cercle Finance • 03/06/2021 à 17:17









(CercleFinance.com) - Moderna a signé un accord avec le gouvernement de la République du Botswana pour fournis le vaccin contre le COVID-19. La Société a également annoncé que l'Autorité de réglementation des médicaments du Botswana (BMRA) a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence pour le vaccin COVID-19 Moderna. ' Nous nous engageons à faire en sorte que les habitants de tous les continents aient accès à notre vaccin à ARNm afin que nous puissions vaincre la pandémie de COVID-19. ' a déclaré Stéphane Bancel, DG de Moderna.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +1.97%