Moderna : s'attaque aux variants du virus de la Covid

Cercle Finance • 11/03/2021 à 16:25









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé avoir vacciné les premiers participants dans le cadre d'une étude portant sur le rappel de son vaccin contre la Covid. Cette 2e dose a été modifiée afin d'augmenter l'étendue de la réponse aux différents variants du virus. Si les données précédemment publiées avaient montré que la vaccination avec le vaccin Moderna produisait des titres neutralisants ' contre toutes les variantes clés testées ', Moderna indique poursuivre ' par prudence ' une stratégie de développement clinique contre ces variantes émergentes.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +4.76%