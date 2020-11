Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : revue en Europe pour le vaccin contre la Covid-19 Cercle Finance • 17/11/2020 à 15:40









(CercleFinance.com) - Moderna rétrocède 3% en début de séance à Wall Street, après l'annonce par le laboratoire que le CHMP de l'Agence Européenne des Médicaments a entamé une revue de mRNA-1273, son vaccin expérimental contre la Covid-19. Par ailleurs, le groupe fait part d'un accord avec le gouvernement du Royaume Uni pour pouvoir lui fournir son mRNA-1273 à partir de mars 2021, en cas d'approbation de ce dernier par les autorités locales. Pour rappel, Moderna a dévoilé lundi des données très positives sur son vaccin candidat, d'où ressort une efficacité de 94,5% selon la première analyse intérimaire de son étude de phase III COVE.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -5.48%