Moderna: résultats positifs sur le candidat vaccin VRS

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui la publication de résultats positifs issus d'une étude clinique de phase 3 évaluant l'ARNm-1345, son candidat vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), dans le New England Journal of Medicine.



Evalué par des pairs l'article résume les données d'innocuité et d'efficacité de ConquerRSV, l'essai de phase 2-3 de la société évaluant l'ARNm-1345.



Un article d'accompagnement du New England Journal of Medicine considère ces résultats comme 'une réalisation importante dans la réalisation de vaccins efficaces contre le RSV ainsi qu'une étape importante dans l'avancement des vaccins et des médicaments à ARNm'.



Moderna précise être la seule entreprise à avoir développé un vaccin contre le RSV à base d'ARNm.

La laboratoire a adressé des demandes pour l'ARNm-1345 aux régulateurs du monde entier et se prépare activement au lancement commercial prévu pour 2024 de l'ARNm-1345.





