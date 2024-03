Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: résultat prometteur pour le nouveau vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui que l'ARNm-1283, son vaccin Covid-19 de nouvelle génération, a atteint avec succès les principaux critères d'évaluation de son essai clinique de phase 3, démontrant une réponse immunitaire plus élevée contre le SRAS-CoV-2. par rapport à l'ARNm-1273.222, le vaccin COVID-19 sous licence de Moderna.



'Nous sommes ravis d'annoncer notre quatrième programme de vaccin contre les maladies infectieuses avec des données positives de phase 3, validant ainsi notre solide plateforme d'ARNm', a déclaré Stéphane Bancel, président-directeur général de Moderna.



' L'ARNm-1283 est un composant essentiel de notre vaccin combiné contre la grippe et le COVID-19, l'ARNm-1083, et cette étape nous donne confiance dans notre capacité à commercialiser ce vaccin indispensable', a-t-il ajouté.





