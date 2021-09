Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : Resilience va produire l'ARNm du vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 16:46









(CercleFinance.com) - Moderna annonce aujourd'hui être parvenu à un accord avec National Resilience (Resilience) - une entreprise qui ambitionne de 'créer l'écosystème de fabrication biopharmaceutique le plus avancé au monde' - afin que cette dernière puisse fabriquer l'ARNm présent dans le vaccin Covid de Moderna. Selon les termes de l'accord pluriannuel, Resilience produira cet ARNm au sein de ses installations de Mississauga (Canada), pour une distribution dans le monde entier. 'Cette collaboration a le potentiel de garantir que davantage de personnes seront protégées dans le monde contre le virus mortel COVID-19', a commenté Rahul Singhvi, directeur général de Resilience.

