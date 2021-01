Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : recrutement du Dr Vega, transfuge de Merck Cercle Finance • 12/01/2021 à 17:42









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui le recrutement du Dr José M. Vega en tant que responsable de la sécurité clinique à compter du 11 janvier 2021. Transfuge de chez Merck où il occupait le poste de directeur de la sécurité pour Merck Research Laboratories (MRL) depuis 2013, le Dr Vega a également travaillé chez Amgen, occupant notamment le poste de vice-président en charge de la sécurité mondiale pendant plus de 5 ans. Le Dr Vega rejoint Moderna dans un contexte particulier: la prometteuse technique de l'ARNm pourrait ouvrir la porte à une nouvelle génération de médicaments révolutionnaires. Dans ce cadre, la nouvelle recrue devra veiller à assurer la sécurité des patients en leur garantissant les normes les plus élevées de qualité et de conformité. Le Dr Vega a obtenu son doctorat en médecine auprès de l'école de médecine de Harvard avant d'effectuer son internat en médecine et sa résidence au Massachusetts General Hospital, précise Moderna.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +0.69%