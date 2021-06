Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : recrute une responsable de la marque Cercle Finance • 28/06/2021 à 15:32









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui le recrutement de Kate Cronin en tant que responsable de la marque à compter du 12 juillet. Elle siégera ainsi au comité exécutif de Moderna et rapportera directement au directeur général, Stéphane Bancel. Kate Cronin rejoint Moderna après avoir travaillé 17 années chez Ogilvy Health où elle a exercé en tant que directrice mondiale, fonction qui lui a valu de nombreux prix et la reconnaissance de l'industrie. Auparavant, Kate Cronin était associée chez Porter Novelli et a aussi mené des recherches dans le domaine de la neurobiologie au Cornell University Medical College.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +0.63%