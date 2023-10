Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: recommande de rejeter l'offre de TRC Capital information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 15:06









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé que TRC Capital Investment Corporation (TRC Capital) avait modifié son ' mini-offre publique d'achat ' non sollicitée visant à acheter jusqu'à 1 000 000 d'actions de Moderna.



L'offre porte sur un prix d'offre qui est désormais de 99,00 $ par action, en baisse par rapport à 107,56 $ par action dans le cadre de l'offre initiale souligne Moderna.



Moderna n'approuve pas l'offre publique d'achat restreinte non sollicitée de TRC Capital et recommande aux actionnaires de ne pas apporter leurs actions en réponse à l'offre de TRC Capital, car l'offre est à un prix inférieur à la valeur marchande actuelle des actions ordinaires de Moderna.



' Moderna n'est en aucun cas affilié ou associé à TRC Capital, à sa mini-offre publique d'achat ou à ses documents de mini-offre publique d'achat ' indique le groupe.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ +0.13%