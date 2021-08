Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : protocole d'entente avec le Canada autour de l'ARNm information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 17:25









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui un protocole d'entente avec le gouvernement du Canada dans le but de créer un site de fabrication de vaccins à ARNm au Canada. Cet accord permettrait au Canada de disposer de capacités d'intervention rapide en cas de pandémie. 'Alors que Moderna se développe à l'international, nous sommes ravis d'apporter la fabrication d'ARNm au Canada. Nous pensons que ce modèle commercial innovant aura un impact et des implications mondiales', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderan. A travers cette collaboration, le Canada aurait accès à un portefeuille de vaccins à ARNm contre les virus respiratoires, qu'il s'agisse de la Covid-19, de la grippe saisonnière, du virus respiratoire syncytial (VRS) ou encore d'autres vaccins potentiels, en attente d'homologation, précise Moderna.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -1.32%