Moderna : propose son vaccin Covid pour les enfants au Canada

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui avoir déposé une demande auprès de l'autorité de santé canadienne Health Canada pour autoriser la vaccination des 6-11 ans avec son vaccin Covid Spikevax, via deux doses de 50 µg. 'Nous sommes encouragés par le fait que le vaccin Moderna COVID-19 au niveau de dose de 50 µg a aidé à prévenir l'infection par le SRAS-CoV-2 chez les enfants. Nous prévoyons de soumettre ces données à d'autres organismes de réglementation du monde entier pour protéger une population plus jeune avec notre vaccin COVID-19', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna. Le laboratoire précise qu'une étude de phase 2/3 chez les enfants âgés de 6 à 11 ans a montré une efficacité vaccinale de 100 % deux semaines après la première dose de Spikevax.

