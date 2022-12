Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: promesses de l'ARNm pour le soin du cancer information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 17:22









(CercleFinance.com) - Moderna et Merck ont annoncé aujourd'hui que la Phase 2b d'un essai portant sur un potentiel vaccin anticancéreux expérimental personnalisé à base d'ARNm, en association avec le Keytruda de Merck avait démontré 'une amélioration statistiquement et cliniquement significative du critère principal de survie sans récidive (RFS) par rapport au Keytruda chez les patients atteints de mélanome de stade III/IV.



Associé au Keytruda, le traitement a réduit le risque de récidive ou de décès de 44% par rapport au Keytruda seul.



'Les résultats d'aujourd'hui sont très encourageants pour le domaine du traitement du cancer. L'ARNm a été transformateur pour COVID-19, et maintenant, pour la toute première fois, nous avons démontré le potentiel de l'ARNm à avoir un impact sur les résultats dans un essai clinique randomisé sur le mélanome ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ +22.29%