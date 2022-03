Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: projet d'usine au Kenya information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 16:12









(CercleFinance.com) - Moderna annonce qu'avec l'aide du gouvernement des Etats-Unis, elle a conclu un protocole d'accord avec le gouvernement du Kenya pour établir dans ce pays d'Afrique orientale une usine de fabrication de vaccins ARNm.



L'usine aura pour but de produire jusqu'à 500 millions de doses de vaccins chaque année. Moderna prévoit d'investir jusqu'à 500 millions de dollars dans cette nouvelle installation qui se concentrera sur la fabrication pour le continent africain.



En parallèle, la société de biotechnologies américaine travaille également sur des plans pour lui permettre de remplir des doses de son vaccin contre la Covid-19 en Afrique dès 2023, sous réserve de la demande.





