Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: prévoit d'ouvrir un 'hub' à Atlanta information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 12:59









(CercleFinance.com) - Moderna fait part de son intention d'établir un centre de solutions d'entreprise (Enterprise Solutions Hub) à Atlanta (Géorgie, Etats-Unis). Ce site hébergera initialement les pôles financiers, ressources humaines, achats, et numérique.



' Nous sommes ravis d'étendre notre empreinte après une année de croissance fulgurante, qui a souligné le besoin d'activités de services aux entreprises', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



'Avec des ces centres de solutions d'entreprise sur différents continents et des investissements numériques, nous pouvons évoluer efficacement', assure-t-il.



La laboratoire prévoit d'embaucher entre 150 et 200 employés à temps plein dans le hub d'Atlanta au cours des deux prochaines années. Les opérations devraient y débuter dès le 2e trimestre 2022.







Valeurs associées MODERNA NASDAQ -4.29%