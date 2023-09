Moderna: présente ses objectifs de ventes à moyen terme information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 16:21

(CercleFinance.com) - Moderna a présenté des mises à jour commerciales et cliniques dans l'ensemble de ses franchises et a présenté plusieurs nouveaux programmes de développement à l'occasion de sa journée R&D annuelle organisée hier.



Outre les progrès dans ses programmes respiratoires (Covid, grippe et VRS), Moderna annonce de futurs lancements via ses franchises d'oncologie, de maladies latentes, maladies rares et infectieuses.



Le laboratoire ajoute qu'il attend aussi de nouvelles données sur un vaccin à base d'ARNm combinant prophylaxie contre la Covid et contre la grippe, au 4e trimestre.



' Avec une dynamique significative dans l'ensemble de l'entreprise et de notre pipeline, nous sommes enthousiasmés par l'avenir proche et concentrés sur l'exécution ', précise le directeur.



Côté chiffres, la division ' respiratoire ' estime les ventes de ses produits entre 8 et 15 milliards de dollars à l'horizon 2027, sur un marché total d'environ 30 milliards de dollars.



Moderna prévoit aussi de réaliser entre 10 à 15 milliards de dollars de ventes annuelles cinq ans après le lancement de ses nouveaux produits dans les domaines de l'oncologie, des maladies rares et latentes, soit d'ici 2028.



La société compte soutenir ce cadre de croissance organique en investissant environ 25 milliards de dollars en recherche et développement de 2024 à 2028.



Bien que le coût des ventes en 2023 reste élevé, la société indique qu'elle redimensionne actuellement son empreinte manufacturière et sa base d'approvisionnement afin d'accélérer l'expansion de sa marge brute vers son objectif à long terme de 75 à 80 %.