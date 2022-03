Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Moderna: présente sa stratégie mondiale de santé publique information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 12:21

(CercleFinance.com) - Moderna a présenté hier soir sa stratégie mondiale de santé publique à travers quatre nouvelles initiatives visant à faire progresser les soins contre les maladies infectieuses via des vaccins à ARNm.



Le laboratoire compte notamment (1) étendre son portefeuille mondial de santé publique à 15 programmes de vaccins ciblant des agents pathogènes prioritaires d'ici 2025; (2) accélérer la recherche via un nouveau programme, mRNA Access, afin de développer des nouveaux vaccins contre les maladies infectieuses émergentes ou négligées; (3) étendre son engagement en matière de brevets et ne pas appliquer ses brevets COVID-19 pour 92 pays à revenu faible et intermédiaire.



Enfin, Moderna a annoncé avoir conclu un accord avec d'établir un site de fabrication d'ARNm au Kenya.



'Nous nous engageons à rechercher des solutions vaccinales innovantes pour lutter contre les maladies infectieuses qui présentent le plus grand risque pour la santé publique grâce à la recherche et au développement collaboratifs ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.