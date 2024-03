Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: présente les avancées de son pipeline d'ARNm information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui, à l'occasion du 5ème événement Vaccines Day, des mises à jour cliniques témoignant de l'avancement et de l'accélération de son pipeline d'ARNm.



' Nous sommes ravis de vous annoncer que quatre vaccins de notre pipeline ont obtenu des résultats cliniques réussis', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



' Avec cinq vaccins en phase 3 et trois autres bientôt en phase 3, nous avons construit un portefeuille très vaste et diversifié répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les maladies infectieuses', a-t-il ajouté.



La Société s'attend notamment à un lancement de son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) en 2024 après approbation de la FDA, un marcgé estimé à quelque 10 milliards de dollars annuels.



Moderna pourrait aussi être en mesure de délivrer le premier vaccin contre le CMV (Cytomégalovirus) avec le lancement potentiel d'un vaccin en 2026. Le marché du CMV est évalué entre 2 et 5 milliards de dollars par an.



Le portefeuille de vaccins de Moderna cible un marché adressable total (TAM) d'environ 52 milliards de dollars, indique le laboratoire.



Moderna a également annoncé un accord de financement, de développement et de commercialisation avec Blackstone Life Sciences pour un montant pouvant atteindre 750 millions de dollars pour faire progresser le programme contre la grippe.



Enfin, la laboratoire ajoute que la R&D continuera d'être la principale priorité de la Société en matière d'allocation de capital.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ 0.00%