Moderna: perte nette de 1279 M$ au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Moderna publie un chiffre d'affaires total de 241 M$ au titre du 2e trimestre 2024, en baisse de 30% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le laboratoire a légèrement augmenté ses dépenses de R&D, celles-ci atteignant 1221 M$ au 1er trimestre (+6%). Néanmoins, Moderna annonce une baisse de 27% de ses dépenses opérationnelles totales, à 1604 M$.



Le groupe enregistre une perte nette de 1279 M$, proche de la perte de 1380 M$ enregistrée au 2e trimestre 2023.



Le BPA ressort quant à lui à -3,33$, vs -3,62$ un an plus tôt.



'Au cours du deuxième trimestre, nous avons marqué l'approbation de notre deuxième produit à base d'ARNm et avons considérablement réduit nos coûts d'exploitation. Nous restons concentrés sur l'exécution de la saison COVID 2024-25 et sur le lancement de notre vaccin contre le VRS aux États-Unis ', a déclaré Stéphane Bancel, dirigeant de Moderna.



Pour l'ensemble de l'exercice, Moderna réduit ses perspectives de ventes nettes de produits pour 2024 à 3 à 3,5 milliards de dollars pour sa franchise respiratoire, pointant 'des ventes très faibles dans l'UE en 2024, des reports de revenus potentiels pour certaines ventes internationales en 2025 et un environnement de plus en plus concurrentiel pour les vaccins respiratoires aux États-Unis'.



Le laboratoire anticipe des dépenses en R&D de l'ordre de 4,5 milliards de dollars en 2024.





