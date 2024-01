Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: parts de marché accrues dans la Covid aux USA information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 14:03









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la conférence JPMorgan Healthcare, Moderna indique avoir vendu en 2023 pour environ 6,7 milliards de dollars de produits et accru ses parts de marché liées à la Covid-19 aux États-Unis, passées de 37% en 2022 à 48% en 2023.



La société de biotechnologies réitère ses objectifs de ventes de produits d'environ quatre milliards de dollars en 2024, d'un retour à la croissance en 2025 et du seuil de rentabilité en 2026 grâce à des lancements de produits et à des investissements disciplinés.



'Nous nous préparons au lancement du deuxième produit de Moderna, notre vaccin contre le VRS', souligne le CEO Stéphane Bancel, qui attend 'une année 2024 passionnante, avec de multiples étapes importantes dans nos neuf programmes à un stade avancé'.





