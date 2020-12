Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : partenariat avec Roche pour le vaccin Cercle Finance • 09/12/2020 à 13:27









(CercleFinance.com) - Suite à l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA des États-Unis pour son test d'anticorps Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S, Roche annonce un partenariat avec Moderna pour utiliser ce test dans les essais de recherche sur le vaccin ARNm-1273 de Moderna. Ce test peut mesurer quantitativement le niveau d'anticorps contre le SARS-CoV-2 chez les participants aux essais vaccinaux et pourrait aider à établir une corrélation avec la protection contre la Covid-19. 'Cela pourrait jouer un rôle pour évaluer si, ou quand, une personne a besoin d'une revaccination, ou pour aider à répondre à d'autres questions cliniquement pertinentes', ajoute le groupe de santé helvétique.

