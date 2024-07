Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: partenariat autour des vaccins à ARNm au Japon information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - Moderna et Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation ont conclu un accord de partenariat pour la co-promotion des vaccins respiratoires à ARN messager de Moderna au Japon, y compris le vaccin contre la COVID-19, Spikevax.



Moderna se chargera de la fabrication, de la vente, de l'éducation médicale et de la distribution de ses vaccins, tandis que les deux entreprises travailleront ensemble pour assurer un large accès à ces vaccins au Japon.



L'accord est valable jusqu'au 31 mars 2029. Les dirigeants des deux sociétés se réjouissent de cette collaboration pour améliorer la santé publique au Japon.





