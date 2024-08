Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: partenariat autour de l'enseignement avec Coursera information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Moderna et Coursera ont annoncé un partenariat pour lancer un cours en ligne gratuit intitulé 'mRNAs as Medicines', conçu par des experts de Moderna.



Ce cours en trois modules vise à offrir 'une compréhension approfondie des médicaments à base d'ARNm, de leur fonctionnement et de leurs applications potentielles', notamment dans les domaines des vaccins, des thérapies et des traitements pour les maladies génétiques.



Disponible pour les apprenants du monde entier, ce cours vise à rendre l'éducation scientifique plus accessible et à soutenir la croissance des compétences en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM).





