Moderna: Oddo BHF confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 10:06

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Moderna, avec un objectif de cours inchangé de 205$.



A l'occasion d'une présentation réalisée hier, le laboratoire a indiqué prévoir des ventes comprises entre 8 et 15 Mds$ pour sa division respiratoire (Covid, VSR, Flu) à horizon 2027, et de 10 à 15 Md$, en Oncologie, dans les Maladies rares et les Virus latents à partir de 2028.



'Le consensus et nous-mêmes sommes, à ce jour, loin de ces ambitions en enregistrant respectivement 8,7 Mds$ et 15,8 Mds$ en 2028', indique Oddo BHF qui estime que les objectifs du laboratoire sont 'extrêmement ambitieux mais réalisables'.



Concrètement le nombre de programmes de phase 3 devrait doubler d'ici 2025 permettant de lancer sur le marché, selon le business plan de la société, potentiellement 4 ARNm d'ici 2025 (COVID 19, RSV, Flu, Flu/COVID) et 15 produits d'ici à 2028.



Par ailleurs, les résultats intermédiaires de la version ' améliorée ' du candidat vaccin contre la grippe saisonnière se révèlent meilleurs que par le passé. Ici mRNA-1010 a atteint tous les critères d'évaluation pour les quatre souches A et B (A/H1N1, A/H3N2, grippe B/Yamagata, B/Victoria). 'De quoi rassurer les investisseurs' souligne le broker.