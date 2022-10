Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: obtention d'une EUA pour un vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé avoir reçu une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour son vaccin bivalent de rappel Covid-19 ciblant les souches BA.4/BA.5 d'Omicron, chez les enfants et adolescents de 6 à 17 ans.



Les autorisations sont basées sur un rappel de 25 μg pour les enfants âgés de 6 à 11 ans et une dose de 50 μg pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans, chacune après une série primaire complète de l'un des vaccins Covid-19 autorisés ou un rappel précédent.



La société de biotechnologies travaille actuellement à la finalisation de sa demande d'autorisation européenne de mise sur le marché pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. La demande devrait être complétée plus tard cette année.





