Moderna: nouvelles données positives pour un candidat rappel

(CercleFinance.com) - Moderna annonce de nouvelles données cliniques positives sur son candidat de rappel bivalent Omicron (BA.1), l'ARNm-1273.214, un mois après son administration chez des participants précédemment vaccinés et stimulés.



Selon le laboratoire, une dose de rappel de 50 μg a provoqué des réponses d'anticorps neutralisants significativement plus élevées contre les sous-variantes d'Omicron BA.4 et BA.5 de la Covid-19 par rapport au rappel actuellement autorisé (ARNm-1273).



MRNA-1273.214 a ainsi démontré des titres d'anticorps significativement plus élevés contre toutes les variantes testées. Moderna prévoit d'achever la plupart des dépôts de dossiers réglementaires restants concernant le produit cette semaine.





