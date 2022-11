Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: nouvelles données positives contre Omicron information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 14:02









(CercleFinance.com) - Moderna indique que ses deux candidats de rappel bivalents ARNm-1273.214 et ARNm-1273.222 déclenchent une réponse d'anticorps supérieure à une dose de rappel de son vaccin originel ARNm-1273, contre Omicron (BA.4/BA.5) dans les essais de phase 2/3.



Le laboratoire de biotechnologies ajoute que leur innocuité et leur tolérabilité se sont montrées similaires à une dose de rappel de l'ARNm-1273 et que les effets indésirables étaient généralement inférieurs à ceux de la deuxième dose de la série primaire.



Le spécialiste de la technologie ARNmessager ajoute par ailleurs qu'ARNm-1273.214 et ARNm-1273.222 ont également montré des titres neutralisants contre BQ.1.1, une menace émergente à l'échelle mondiale, dans une analyse exploratoire.





