Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: nouvelle commande de vaccins par le Japon information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 13:53









(CercleFinance.com) - Moderna annonce un accord avec le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) pour fournir au Japon 70 millions de doses supplémentaires du vaccin de rappel Covid-19, pour une livraison prévue au second semestre 2022.



En 2022, 93 millions de doses du vaccin Covid-19 de Moderna sont actuellement sous contrat pour l'approvisionnement du Japon, avec la possibilité que ce nombre passe à 163 millions avec ce nouvel accord.



Ce vaccin a reçu une autorisation d'approbation spéciale au Japon, afin de prévenir la maladie causée par le SRAS-CoV-2. Une dose de rappel peut être administrée au moins six mois après la deuxième dose pour les personnes âgées de 18 ans et plus.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ +14.39%