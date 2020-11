Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : nouvelle analyse positive pour le vaccin Cercle Finance • 30/11/2020 à 13:24









(CercleFinance.com) - Moderna annonce que l'analyse principale d'efficacité de l'étude de phase III de mRNA-1273, son vaccin expérimental contre la Covid-19, conduite sur 196 cas, confirme l'efficacité observée lors de la première analyse intermédiaire, avec un taux de 94,1%. Sur ces bases, la société de biotechnologies prévoit de déposer une demande d'autorisation d'utilisation en urgence auprès de la FDA des Etats-Unis, ainsi qu'une demande d'approbation conditionnelle auprès de l'Agence Européenne des Médicaments. Par ailleurs, Moderna a fait part dimanche d'un amendement à l'accord de fourniture de mRNA-1273 avec le gouvernement britannique, l'augmentant de deux millions de doses pour le porter à sept millions, à partir de mars 2021.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +17.70%