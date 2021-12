Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : nouvel accord avec le gouvernement britannique information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 13:00









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé un accord de fourniture avec le gouvernement britannique pour un maximum de 60 millions de doses du vaccin COVID-19 qui peut inclure des candidats vaccins de rappel autorisés, avec un maximum de 29 millions de doses devant être livrées en 2022 et un maximum de 31 millions de doses devant être livrées en 2023. Le gouvernement britannique conserve le droit d'augmenter ses achats en 2022 et 2023 jusqu'à 20% au-dessus des volumes contractuels, ou de les diminuer du même montant. 'Cet accord reflète les efforts du gouvernement britannique pour faire face à la pandémie en cours et s'appuie sur notre collaboration existante pour protéger les populations du Royaume-Uni.' a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -11.87%