Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna: nouveaux essais cliniques de vaccins anticancéreux information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 16:42









(CercleFinance.com) - Moderna et Personalis ont signé un nouvel accord pour exploiter la plateforme NeXT™ pour les essais cliniques de vaccins anticancéreux à ARNm personnalisés. Personalis est un leader de la génomique avancée pour l'oncologie de précision.



Les sociétés vont continuer à utiliser la Personalis NeXT Platform® dans le cadre des prochaines études cliniques évaluant le mRNA-4157/V940, un vaccin expérimental personnalisé contre le cancer, développé conjointement par Moderna et Merck.



' La plateforme, qui a également été utilisée dans l'étude clinique de phase 2b du vaccin candidat, sera utilisée pour séquencer les informations génomiques de l'échantillon de tumeur d'un patient afin d'identifier les mutations génétiques uniques les plus susceptibles de générer une réponse antitumorale personnalisée ' indique le groupe.



'Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Personalis sur notre programme de vaccins anticancéreux personnalisés, dans le but de contribuer à apporter aux patients un traitement anticancéreux véritablement individualisé', a déclaré Melanie Ivarsson, directrice du développement de Moderna.





Valeurs associées MODERNA NASDAQ +0.66%