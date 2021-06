Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moderna : nouveau site de fabrication du vaccin en France Cercle Finance • 11/06/2021 à 15:21









(CercleFinance.com) - Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA) annonce aujourd'hui avoir approuvé un nouveau site de fabrication pour la production du vaccin Covid de Moderna, le site de Recipharm, à Monts, dans l'Indre et Loire. Outre cette nouvelle installation pour la fabrication, le CHMP a donné un avis favorable à l'ajout de plusieurs sites alternatifs chargés de contrôler et tester les lots. Ensemble, ces changements devraient permettre la production d'un à deux millions de flacons supplémentaires de vaccins prêts à l'emploi pour le marché de l'Union européenne chaque mois. L'EMA précise que sa recommandation ne nécessite pas d'être entérinée par la Commission européenne: le site de Monts peut donc devenir opérationnel immédiatement.

